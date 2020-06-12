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    الأميرة ديانا في أستراليا، عام 1988

    دنيا سمير غانم تكشف كواليس صورها النادرة مع الأميرة ديانا

    © AFP 2020 / Patrick Riviere
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    تصدرت الفنان المصرية، دنيا سمير غانم، ترند محرك البحث "غوغل" وكذلك موقع التغريدات "تويتر"، بعد أن كشف زوجها الإعلامي، رامي رضوان، عن صور لها منذ الطفولة مع الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، والتي يعود عمرها إلى تسعينيات القرن الماضي.

    وبتلك المناسبة، شاركت دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها كواليس تلك الصور النادرة، فقالت عبر حسابها على موقع "إنستغرام": " كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي "دار الطفل".

    وأشارت دنيا سمير غانم إلى أن الصورة التقطت بعد أن غنت للأميرة ديانا مقطع صغير من أغنية للأطفال هي "I Picked the Reddest Apple from The Tree" أو "اخترت أكثر التفاح حُمرة في لونه من الشجرة".

    وشاركت دنيا سمير غانم صورة إضافية من المناسبة.

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    I was honored to meet this special person #lady_Diana who loved & believed in kids’ rights during a visit to the British council with my school “Baby home”. This picture was captured after singing for her “i picked the reddest apple from the tree” song 😍 #Baby_home_school #Dar_El_tarbiah #MSA_university #Nawal_EL_Degwy the gorgeous mother ❤️ كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت و آمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي #دار_الطفل و التقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطع صغير من أغنية للأطفال 😍 #دار_التربية #جامعة_الأداب_و_العلوم_الحديثة #نوال_الدجوي الأم الرائعة

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    وتفاعل معجبو دنيا سمير غانم مع صورها مع الأمير الراحلة ديانا، وقاموا بعمل تصميمات خاصة لها حازت على إعجابها، لتشاركها عبر حسابها على "إنستغرام".

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    My fans 7abayby beydalla3oony msa ❤️❤️🤗

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    وتوفت ديانا، أميرة ويلز، في حادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

    يشار إلى أن دنيا سمير غانم غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2020، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "بدل الحدوتة 3" في 2019.

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    الكلمات الدلالية:
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