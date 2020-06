دنيا سمير غانم تكشف كواليس صورها النادرة مع الأميرة ديانا

View this post on Instagram

I was honored to meet this special person #lady_Diana who loved & believed in kids’ rights during a visit to the British council with my school “Baby home”. This picture was captured after singing for her “i picked the reddest apple from the tree” song 😍 #Baby_home_school #Dar_El_tarbiah #MSA_university #Nawal_EL_Degwy the gorgeous mother ❤️ كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت و آمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي #دار_الطفل و التقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطع صغير من أغنية للأطفال 😍 #دار_التربية #جامعة_الأداب_و_العلوم_الحديثة #نوال_الدجوي الأم الرائعة