فنان مصري جديد يقع فريسة لكورونا

أعلن الفنان المصري، مصطفى درويش، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح درويش أنه تعرض لأزمة صحية، وشكا من آلام في البطن وصداع وفقدان حاسة التذوق.

وناشد الفنان المصري عبر صفحته على تطبيق "إنستغرام"، متابعيه بالدعاء له بالشفاء قائلا: "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم".

View this post on Instagram هتعدي باذن الله وبفضل دعواتكم 🙏 A post shared by Mostafa darwish مصطفي درويش (@mostafa.darwish.official) on Jun 11, 2020 at 4:06pm PDT

وتلقى درويش دعما كبيرا من زملائه الفنانين، والعشرات من الجماهير.

يذكر أن الممثل مصطفى درويش اشتهر بدوره في المسلسل الرمضاني "100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين.