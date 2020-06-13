بهدف تصحيح الأخطاء.. إجراء تغييرات على "الأوسكار"

قررت أكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، إجراء تغييرات كبيرة على جوائز الأوسكار، بهدف "تصحيح بعض الأخطاء" حسب وصفها.

وأعلنت الأكاديمية أنه سيكون هناك 10 مرشحين لأفضل فيلم بدءا من الحفل الرابع والتسعين لجوائز الأكاديمية عام 2022، كما تخطط الأكاديمية لتطبيق متطلبات التأهل بالنظر إلى التنوع، بحسب صحيفة "لوس أنغلوس تايم".

ولن تؤثر التغييرات على حفل الأكاديمية الثالث والتسعين المنتظر إقامته في لوس أنجلوس 28 فبراير/شباط 2021، وكانت الأكاديمية قد غيرت عدد المرشحين لأفضل فيلم مرات عدة في تاريخها.

وشددت الأكايمية على التزامها بمرحلة جديدة من مبادرات التنوع والتضمين، والتي أطلقت عليها "انفتاح الأكاديمية 2025"، وجاءت المرحلة الأولى التي تنتهي هذا العام استجابة لانتقادات "الأوسكار الأبيض".

وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية، دون هادسون، في بيان: "بالرغم من إنجاز الأكاديمية للكثير، فإننا نعلم أنه مازال هناك الكثير لينفذ لضمان تكافؤ الفرص".

وأتم "الحاجة للتعامل مع هذه المشكلة ملحة. ومن أجل هذا، سنعدل ونستمر في دراسة قواعدنا وإجراءاتنا لضمان سماع والاحتفاء بكل الأصوات".