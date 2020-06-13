كشفتها طليقته هند الحناوي.. قضية نسب جديدة تلاحق الفنان أحمد الفيشاوي

وبحسب ما نقله برنامج ET بالعربي، قال سعيد إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، والتي ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى تيتوس وترغب في إثبات النسب.
وأضاف المحامي "هناك مستندات ستثبت أن تيتوس الفيشاوي هو ابن أحمد الفيشاوي، وسيتم توثيق الأمر في محكمة الأسرة. الطفل يبلغ 7من العمر أو 8 سنوات، وأن زواج الفيشاوي من والدة الطفل تم حين سافر الفنان الشاب مع والدته الفنانة سمية الألفي لألمانيا لتلقى العلاج".
ونشرت لينا صورة لها تجمعها بتيتوس عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: "هذا أخي تيتوس الفيشاوي. أنا سعيدة جدا لأنني وجدته، ونحن نصنع الذكريات معا".
ومن جانبها قالت هند الحناوي والدة لينا، إنه منذ 9 سنوات، تعرفت ابنتها لينا خلال زيارة لأبيها، على سيدة اتضح فيما بعد أنها زوجته.
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This is my BROTHER TITUS ALFISHAWY🥰🥰🥰 I am so happy to finally have him in my life and to be able make memories with him❤️ love you so much Titus. Cant wait to see you soon🥺❤️ #throwbackthursday #2019 #june #germany #babybrother #bro #brotherfromanothermother #family #reunited #lastyear #summer #sun #Whitstable #yellow #minion #memories #insidejokes #love #leenaalfishawy #titus Alfishawy #siblings #halfsibs
وأوضحت "هذه السيدة رحلت وهي حامل. تواصلت معها لكي يتعرف ابنها بابنتي، وبالفعل زارتني العام الماضي، والتقطت لينا صورا مع أخيها، لكن والدته رفضت نشر أي صور له مع ابنتي".
وأتمت الحناوي "منذ أسبوعين، تواصلت معي السيدة وقالت إنها موافقة على عرض الصور. هو شقيق لينا ونحن معترفون به، وقد ساعدت السيدة وجعلتها تتواصل مع المحامي الخاص بي لاتخاذ الإجراءات القانونية".
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