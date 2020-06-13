شهدت مقتل قديس... كورونا يكشف عن كنيسة ابتلعتها بحيرة عمرها 1600 عام... صور وفيديو

وأدى انخفاض مستويات التلوث في البحيرة لظهور الكنيسة القديمة التي تقع على عمق مترين تحت المياه بشكل واضح جدا.

والتقطت السلطات المحلية مشاهد فيديو جوية تظهر فيها كنيسة هائلة الحجم مغمورة في المياه بحيرة "أزنيق" التركية، قدر الخبراء عمرها حوالي 1600 عام تقريبا.

ويقدر الخبراء أن الكنسية بنيت على قمة معبد قديم، لكن الهيكل انهار في عام 740 بسبب زلزال ضرب المنطقة ما أدى لانغمارها في مياه البحيرة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعتقد الخبراء أنه تم بناء الكنيسة في عام 390 بعد الميلاد، لتكريم القديس نيوفيتوس، الذي كان من بين القديسين والمسيحيين المتدينين الذي عاش في فترة الأباطرة الرومان دقلديانوس وغاليريوس.

واكتشفت الكنيسة لأول مرة في عام 2014، من قبل خبراء في الآثار، وصنف معهد الآثار الأمريكي الكنيسة كواحدة من أفضل 10 اكتشافات في عام 2014.

وقال رئيس قسم الآثار في جامعة أولوداغ التركية، البروفيسور مصطفى شاهين، إن "الكنيسة شُيدت له (نيوفيتوس ) في المكان الذي قتل فيه".

İznik Gölü’nde bulunan 1500 yaşında Aziz Neophytos Kilisesi daha belirgin hale gelmiş. Fotoğraf @dha

Belki duyan olur diye, şu yazıyı bir kez daha koyayım. "Hıristiyanlığın temellerinin atıldığı, + pic.twitter.com/iu3MN8aipm — arkeoloji dünyası (@arkeolojidnyasi) June 9, 2020

وأضاف: "نعتقد أن الكنيسة بنيت في القرن الرابع أو في وقت لاحق، ومن المثير للاهتمام أن لدينا نقوشاً من العصور الوسطى تصور عملية القتل هذه، حيث نرى نيوفيتوس يقتل على ساحل البحيرة".

وأشار شاهين إلى أن المعلومات: "تشير إلى أن الناس في منطقة إزنيق كانوا يطلبون المساعدة من جسد نيوفيتوس عندما كانوا يواجهون صعوبات".