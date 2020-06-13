رد مفاجئ من ابنة أصالة نصري بشأن خطوبتها

أدلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، بتعليق مفاجئ، اليوم السبت، بشأن خطوبتها من طبيب مصري.

ونفت الذهبي خبر خطوبتها لموقع "إي تي بالعربي"، وأوضحت أن زيارة الطبيب معتز نصير، أمس الجمعة، كانت تلبية لدعوة على الغذاء بين العائلتين فقط وليست للخطوبة الرسمية.

وكان موقع "إي تي بالعربي" أول من نشر خبر خطوبة ابنة أصالة نصري، وذلك استنادا إلى مصادر مقربة من المطربة الشهيرة.

وذكر الموقع أمس الجمعة أن "العريس، الطبيب وخبير التجميل والليزر معتز نصير، زار منزل العروس، وتقدّم من والدتها بطلب يدها رسميا بعد قصة حب جمعتهما طوال الأشهر الستة الماضية".

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير/ شباط صورة لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".

فاجأت #شام_الذهبي ابنة الفنانة #أصالة_نصري الجمهور وهي تحتفل مع حبيبها الجديد بصورة تعلن عن ارتباطها العاطفي مجددا. نشرت صورتها مع حبيبها طبيب الجلدية وكتبت: "بحبك خليك للأبد عيد حبي"، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".#مشاهير #عيد_الحب pic.twitter.com/tsvFZU8qPW — Foochia - فوشيا (@foochia) February 16, 2020

كما أشار الموقع إلى أن الزفاف سيتم نهاية العام الحالي.

وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ومر عامان على انفصالهما.