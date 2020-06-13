كم يستهلك المكيف من طاقة السيارة؟

تشير بعض الآراء إلى أن مكيف الهواء في السيارة يستهلك طاقة كبيرة ويبطئ من تسارع السيارة بشكل كبير.

وقررت صحيفة "Which Car" التحقق من صحة هذه الآراء، حيث تم اختبار سيارة من نوع "مازدا إم إكس-5" بسعة محرك 2 لتر، وبقوة 184 حصانا.

وقام الخبراء، في المختبر، بإيصال السيارة إلى طاقتها القصوى ثلاث مرات دون مكيف هواء، وثلاث مرات أخرى ولكن مع تشغيل مكيف الهواء.

وتبين أن مكيف الهواء يستهلك 2.5 كيلو واط من المحرك أي ما يعادل 2.5% من طاقة السيارة، وهو أمر مقبول.

وهذا الأمر يدحض النظرية المتداول التي تجبر السائق على إيقاف تشغيل المكيف قبل الوصول إلى سرعات عالية أو في حالات الصعود ضمن مرتفعات عالية.