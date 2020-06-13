أصالة نصري تغني بالخليجي "جيتني مكسورة"... فيديو

طرحت الفنانة السورية، أصالة نصري، اليوم السبت، أغنية جديدة باللهجة الخليجية.

وتحمل الأغنية اسم "جيتني مكسور"، وهي كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.

وتعيش أصالة نصري هذه الفترة حالة من النشاط الفني، إذ أنها تستعد لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة من كلمات وألحان محمد رحيم.

وفي رسالة صوتية لها، طلبت أصالة طلبت من جمهورها مساعدتها على اختيار اسم الأغنية الجديدة ما بين "الحب والسلام" أو "أنا الحب".

من ناحية أخرى، نفت شام الذهبي، الابنة الوحيدة لأصالة نصري، خبر خطوبتها لطبيب مصري.

ونفت الذهبي خبر خطوبتها لموقع "إي تي بالعربي"، وأوضحت أن زيارة الطبيب معتز نصير إلى منزلها، أمس الجمعة، كانت تلبية لدعوة على الغذاء بين العائلتين فقط وليست للخطوبة الرسمية.

وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ومر عامان على انفصالهما.