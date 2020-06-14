كلب يجلس على طريقة البشر يشعل مواقع التواصل... صور

حظيت صورة لكلب بالكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر جالسا بطريقة قريبة لجلوس البشر.

الصورة التي التقطتها صاحبة الكلب ووصفته بالكلب "غريب الأطوار"، نالت العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل التي تعاطفت مع الكلب.

حيث حظيت التغريدة بأكثر من مليون حالة إعجاب وتم إعادة نشرها أكثر من 190 ألف مرة.

my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p — ✨ (@ohmyitsbrittt) June 10, 2020

لتنهال التعليقات على صورة الكلب الجالس، وعلق أحدهم قائلا "لا أريد أن أكون درامية، لكنني مستعدة للموت من أجل كلبك".

ليعلق صاحب الحساب "sofia"، قائلا "كلابي ستكون صديقة لكلبك"، ناشرا صورة لمجموعة من الكلاب تجلس بطريقة مشابهة.