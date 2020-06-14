راكب طائرة يصور "حبار طائر"... فيديو

قام أحد الركاب في طائرة، أثناء الرحلة، بالتقاط صورة ظلية غريبة تشبه الحبار العملاق في السماء بكاميرا الهاتف المحمول. تم تصوير الفيديو العام الماضي، ولكن تم تداوله في الآونة الأخيرة.

يظهر في الفيديو صورة ظلية غير عادية عالية في السماء، تبدو وكأنها حبار مع قدمين طويلتين. عند الفحص الدقيق، تصبح "القدمان" مشابهة لآثار من المحركات النفاثة.

في تعليق على الفيديو، أوضح أحد المستخدمين، الذي تبين أنه طيار ممارس للطيران المدني، ما يحدث في الفيديو.

وكتب: "كطيار، يمكنني القول بثقة أن هذه طائرة أخرى على مسار رحلة متقاطعة". ولاحظ المعلق أنه بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا لا يمكن تحديد شكل الطائرة: هذا لأنها بعيدة جدًا، ومن الصعب تصوير كل شيء بشكل صحيح باستخدام كاميرا ضعيفة للهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه كان يتم البحث عن الطائرات في زمن الحرب العالمية الثانية، عن طريق هذه الآثار لأن هذه هي أسهل طريقة للكشف عنها.