سائحة تصور فيديو لـ"تنفس" جبل إلبروس

صورت سائحة ظاهرة غير عادية على منحدر جبل إلبروس.

شهد السياح على إلبروس "تنفس" جبل من فومارولز - وهو صدع يقع في الحفر على المنحدرات وعند سفح البراكين، وهو مصدر للغازات الساخنة. ونشرت سائحة فيديو الظاهرة الطبيعية المدهشة على صفحتها على الإنستغرام.

وقالت الفتاة أنها كانت تلتقط الفيديوهات منذ بضعة أيام من منحدرات إلبروس. حدثت انبعاثات غاز فومارول في منطقة برجال على الضفة اليمنى لنهر بيرجالي سو.

وكتب: "كان هناك انبعاثان - الأول من الركام والثاني من الصخور، بعد حوالي خمس دقائق من الأول".

وأكدت السائحة أيضًا أنه لا داعي للخوف من هذه الظاهرة.