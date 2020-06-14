سائحة تصور فيديو لـ"تنفس" جبل إلبروس

شهد السياح على إلبروس "تنفس" جبل من فومارولز - وهو صدع يقع في الحفر على المنحدرات وعند سفح البراكين، وهو مصدر للغازات الساخنة. ونشرت سائحة فيديو الظاهرة الطبيعية المدهشة على صفحتها على الإنستغرام.
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Друзья! Мое видео получило большую огласку и вызвало некоторую панику(( я уточню: съемку веду со склонов Эльбруса, а выбросы фумарольного газа идут в Урочище Бирджаль, правый берег реки Бирджалы-су. Выброса было два - первый с морены и второй со скал, примерно через 5 минут после первого. Думаю, что бояться тут нечего! #фумаролы
وقالت الفتاة أنها كانت تلتقط الفيديوهات منذ بضعة أيام من منحدرات إلبروس. حدثت انبعاثات غاز فومارول في منطقة برجال على الضفة اليمنى لنهر بيرجالي سو.
وكتب: "كان هناك انبعاثان - الأول من الركام والثاني من الصخور، بعد حوالي خمس دقائق من الأول".
وأكدت السائحة أيضًا أنه لا داعي للخوف من هذه الظاهرة.
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