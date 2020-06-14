بسمة وهبة غاضبة بسبب ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

عبرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، عن غضبها واستيائها، بعد اتهامها بالهجوم على الممثلة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة.

ونفت وهبة هجوما على الزوجين، مؤكدة في منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن ما وصفتهم بـ"أهل الشر" هم من أنشؤوا صفحة مزيفة باسمها وجهت لهما السباب والشتائم.

وأكدت أنها كانت من أوائل المدافعين عن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من المتنمرين عليهم بسبب زواجهما.

ووجهت بسمة وهبة حديثها إلى "أهل الشر" قائلة: "انتوا شكلكم شبكه موجهه على الإعلام والفن لكي توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا! الواحد قِرف منكم خلاص.. بالعند فيكم أنا برضه ضد التنمر".

وكانت بسمة وهبة تقدم برنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، وهي حاليا تقدم برنامج "كل يوم" على فضائية "أون" المصرية.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.