بسمة وهبة غاضبة بسبب ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

View this post on Instagram

في مرض خطير منتشر جداً اليومين دول خدوا بالكم انا مش عارفه أهل الشر اللي مره يتنمروا ومره يعملوا صفحات بإسمنا ! انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط ! مش فاهمه مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعمل(صفحه مزيفه) باسمي بتشتم ياسمين صبري وأبو هشيمه !!!! في حين إن انا أول واحده طلعت دافعت عنهم وكنت ضد التنمر عليهم ! انتوا شكلكم شبكه موجهه على الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا ! الواحد قِرف منكم خلاص .. بالعند فيكم أنا برضه #ضد_التنمر !