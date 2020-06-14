بسمة وهبة غاضبة بسبب ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

ونفت وهبة هجوما على الزوجين، مؤكدة في منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن ما وصفتهم بـ"أهل الشر" هم من أنشؤوا صفحة مزيفة باسمها وجهت لهما السباب والشتائم.
وأكدت أنها كانت من أوائل المدافعين عن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من المتنمرين عليهم بسبب زواجهما.
ووجهت بسمة وهبة حديثها إلى "أهل الشر" قائلة: "انتوا شكلكم شبكه موجهه على الإعلام والفن لكي توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا! الواحد قِرف منكم خلاص.. بالعند فيكم أنا برضه ضد التنمر".
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في مرض خطير منتشر جداً اليومين دول خدوا بالكم انا مش عارفه أهل الشر اللي مره يتنمروا ومره يعملوا صفحات بإسمنا ! انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط ! مش فاهمه مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعمل(صفحه مزيفه) باسمي بتشتم ياسمين صبري وأبو هشيمه !!!! في حين إن انا أول واحده طلعت دافعت عنهم وكنت ضد التنمر عليهم ! انتوا شكلكم شبكه موجهه على الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا ! الواحد قِرف منكم خلاص .. بالعند فيكم أنا برضه #ضد_التنمر !
وكانت بسمة وهبة تقدم برنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، وهي حاليا تقدم برنامج "كل يوم" على فضائية "أون" المصرية.
واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.
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