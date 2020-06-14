انتحار ممثل شهير شنقا يحدث صدمة في بوليوود... ورئيس وزراء الهند ينعيه

استيقظت عاصمة السينما الهندية بوليوود، اليوم الأحد، على فاجعة وفاة الممثل الشاب، سوشانت سينغ راجبوت، عن عمر 34 فقط.

وبحسب إفادة شرطة مومباي، فإن الممثل شنق نفسه في منزله في باندرا، ولم يتم العثور على رسالة بخط يده تشير إلى دوافع انتحاره، بحسب صحيفة "هندستان تايمز" الهندية.

وقرر سوشانت سينغ الابتعاد عن العمل في مجال الهندسة لصالح أن يحترف كممثل، فصقل موهبته داخل مدرسة باري جون لتعليم فن التمثيل، وصعد إلى الشهرة من المشاركة في بطولة العرض التلفزيوني "بافيترا ريشتا"، وكذلك بطولته لفيلم "Kai Po Che!" من إنتاج 2013، إلى جانب أفلام "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018 و"Dil Bechara" عام 2020.

The One Who Has Given A Message Not To Commit Suicide In CHHICHORE Movie, Has Committed Suicide.Its Heartbreaking 💔😭



May His Soul Rest ln Peace #SushantSinghRajput pic.twitter.com/iL6MkoCKz3 — sharmin orpa (@OrpaSharmin) June 14, 2020

ونعى العديد من مشاهير بوليوود الراحل سوشانت سينغ، من أبرزهم النجم شاروخان، الذي شارك صورة له معه عبر حسابه على موقع "تويتر"، وغرد: "لقد أحبني كثيرا... سأشتاق إليه كثيرا. طاقته وحماسه وابتسامته السعيدة الكاملة. صلى الله على روحه وتعازي لأقربائه وأحبائه، هذا أمر محزن للغاية وصادم للغاية".

He loved me so much...I will miss him so much. His energy, enthusiasm and his full happy smile. May Allah bless his soul and my condolences to his near and dear ones. This is extremely sad....and so shocking!! pic.twitter.com/skIhYEQxeO — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 14, 2020

كما كتبت النجمة الهندية، أنوشكا شارما عن سوشانت سينغ: "سوشانت، لقد كنت صغيرا ولامعا لدرجة أنك رحلت بهذه السرعة، أنا حزينة ومستاءة جدا لأننا عشنا في بيئة لا يمكن أن تساعدك في أي مشاكل قد تكون واجهتك. فلترقد روحك في سلام".

Sushant, you were too young and brilliant to have gone so soon. I'm so sad and upset knowing that we lived in an environment that could not help you through any troubles you may have had. May your soul rest in peace. pic.twitter.com/RzLrdJ4keX — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 14, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى: "في هذا الوقت من المأساة الهائلة أطلب من وسائل الإعلام أن تكون حساسة تجاه عائلة سوشانت وأصدقائه، أحث الجميع على احترام عواطفهم والسماح لهم بالحزن".

At this time of immense tragedy, I would request the media to be sensitive towards Sushant’s family and friends. I urge everyone to respect their emotions and let them grieve. — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 14, 2020

كما نعى رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي، النجم الشاب سوشانت سينغ بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "سوشانت سينغ راجبوت... ممثل شاب مشرق رحل مبكرا جدا، وبرع في التلفزيون وفي الأفلام، ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين، وترك وراءه العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى. صدمت بوفاته. أفكاري مع عائلته ومعجبيه".

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

وتأتي وفاة سوشانت سينغ بعد ​يومين فقط من انتحار مديرة أعماله، ديشا ساليان، عن 28 عاما.