منها عصير البصل... مستحضرات منزلية تقضي على تساقط الشعر

ووفقا لموقع " بينك فيلا" يمكن للأشخاص الاستمتاع بالموسم دون القلق بشأن تساقط الشعر، من خلال استخدام بعض العلاجات المنزلية، التي تمنع تساقط شعرك.
عصير أملا
يحتوي أملا أو عنب الثعلب الهندي على التانينات والكالسيوم ، وكلاهما يمتلك نشاطًا يعزز نمو الشعر. كل ما تحتاجه هو عصير أملا الطازج. ضع العصير مباشرة على فروة الرأس واشطفه بعد 30 دقيقة. قم بذلك مرتين للحصول على نتائج فعالة.
عصير البصل
قناع الشعر ميثي أو الحلبة
تحتوي بذور الميثي على نسبة عالية من البروتين وحمض النيكوتينيك ، والتي يمكن أن تكون مفيدة ضد تساقط الشعر والقشرة أيضًا. انقع نصف كوب من بذور الحلبة في الماء طوال الليل. قومي بطحن المعجون وضعيه كقناع على فروة رأسك. يترك لمدة 30-60 دقيقة ثم يشطف بالماء العادي. القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.
شاي أخضر
الشاي الأخضر غني بالمضادات الحيوية ، مما يساعد على محاربة تساقط الشعر والجفاف والقشرة. قم بإعداد الشاي الأخضر كما تفعل عادةً بوضع كيس شاي أخضر في كوب من الماء الساخن. اشربه عندما يبرد. اشربه مرتين على الأقل في اليوم.
زيت جوز الهند
يمكن أن يساعد وضع زيت جوز الهند البكر مرتين في الأسبوع على الأقل في التقليل من سقوط الشعر وتعزيز نموه. قم بدلك الزيت برفق واتركيه لمدة ساعة قبل شطفه.
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