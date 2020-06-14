مخاطر استخدام الحلزون على البشرة.. فيديو

حذر الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث الأسبق، من مخاطر استخدام الحلزون لنضارة البشرة.

وفي تصريحات تلفزيونية قال الناظر: "الحلزون يعتبر من الآفات الزراعية الضارة الضارة التي تصيب النباتات ويتم مقاومتها باستمرار لأنها شيء ضار وغير مفيد".

وأضاف الناظر "استخدام الحلزون للحفاظ على جمال ونضارة البشرة ليس له أي مرجعية علمية ولا طبية ولا توجد أبحاث علمية نشرت في أي مجلة علمية تتحدث عن فوائده"، موضحا أن فكرة استخدامه للبشرة ماهي إلا موضة.

وتابع الناظر "الحلزون يفرز سائل على الجلد يمكن أن يتسبب في التهابات وحساسية للبشرة،. لا توجد حقائق علمية بأنه يقوم بإفراز مادة الكولاجين ولا ينصح إطلاقا باستخدام الحلزون على البشرة لأنه قد يسبب خطورة".

وقدم الناظر مجموعة من النصائح للحفاظ على البشرة متمثلة في عدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة ووضع واقي للشمس في حالة التعرض لها وشرب كميات وفيرة من المياه وتناول السلطة الخضراء يوميا.

كما شدد الناظر على تجنب التدخين وعدم وضع مساحيق التجميل على الجلد والتعرض للشمس وضرورة إزالته وغسل الوجه قبل الخلود للنوم والحصول على قسط كافي من النوم بما لا يقل عن 8 ساعات في اليوم.

يذكر أنه انتشر في الآونة الأخيرة بعض النصائح التي تفيد بأن الحلزون يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، وأنه يقوم بإفراز مادة الكولاجين التي تساعد في بقاء البشرة صحية ونضرة.