محمد رمضان يعلن بشكل رسمي تجسيد شخصية أحمد زكي

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تجسيده للنجم الراحل أحمد زكي في مسلسل رمضاني عام 2021.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يجسد شخصية زكي، قائلا: "اللقاء ده من ٨ سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي".

وأضاف محمد رمضان "دلوقتي أعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان 2021".

وأتم رمضان "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

يشار إلى أن محمد رمضان جسّد شخصية أحمد زكي في مسلسل "السندريلا" من إنتاج عام 2006، والذي يروي سيرة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وهو من بطولة منى زكي وإخراج سمير سيف.

أحمد زكي هو واحد من أهم علامات ورموز السينما المصرية والعربية، ولد عام 1949 وتوفي عام 2005 عن عمر ناهز 55 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة.