اكتشاف معبد تاريخي غارق في نهر بالهند يعود إلى نحو 500 عام.. فيديو

عثر الصندوق الوطني الهندي للفنون والتراث الثقافي "إنتاش"، على معبد أثري لا يزال مغمورا في نهر ماهانادي في ولاية أوديشا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للهند.

ووفقا للموقع "انديا كوم" فمنسق المشاريع "إنتاش" أنيل دهير، أكد اليوم الأحد، أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن مشروع للمنظمة، بدأته العام الماضي، لتوثيق نهر ماهانادي، للبحث عن مواقع أثرية في المنطقة.

وبيّن دهير، أن المعبد شُيّد بتصاميم بناء هندوسية، ويبلغ ارتفاعه 60 قدما، حيث قد يعود بناؤه لأواخر القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر، إلى نحو 500 عام.

وكشف دهير، أنهم بدأوا في اتخاذ خطوات لنقل المعبد إلى موقع مناسب لترميمه، باستخدام التكنولوجيا، بالتعاون مع المسح الأثري للهند.

وأوضح أن "إنتاش" حددت حتى الآن ما يصل إلى 65 معبدًا قديمًا في نهر ماهانادي أثناء مشروع توثيقه، إذ إن العديد من هذه المعابد موجودة أسفل خزان سد هيراكود، إذ يمكن تفكيكها وإعادة ترميمها.

بدروه قال مساعد مدير المشاريع "إنتاش"، ديباك ناياك إن "المعبد مخصص للإله الهندوسي جوبيناث، حيث كانت المنطقة تعرف في الماضي باسم قرية ”"ستاباتانا" ، ومع تغيير النهر لمجراه بسبب الفيضانات الكارثية، غرقت القرية بأكملها في النهر، وفي منتصف القرن التاسع عشر، تم نقل معبد الإله جوبيناث إلى قرية بادمافاتي، بمنطقة بانديا نادو جنوب الهند".

يُذكر أن "إنتاش" اكتشفت في ولاية أوديشا، منذ إطلاق مشروعها العام الماضي لتوثيق نهر ماهانادي، ما يقرب من 800 معلم أثري، حيث عملت على توثيقها، وستعمل على إصدار تقرير شامل العام المقبل، بعد الانتهاء من مشروعها.