ابتكار إنجليزي يكافح تفشي كورونا على متن الطائرات... صور

تقترب شركة إنجليزية من تطبيق اختراع جديد يتيح للمسافرين التنقل على متن الطائرات دون القلق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الاختراع الذي ابتكرته شركة "راس"، عبارة عن دروع شفافة مصنوعة من مادة البولي كربون يتم تركيبها بين المقاعد للفصل بين وجوه المسافرين وضمان عدم انتقال الفيروس بينهم.

وتعمل الدروع كحواجز أمان بسيطة ومنخفضة التكلفة يمكن الاعتماد عليها بواسطة كافة شركات الطيران المدني، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

Coronavirus UK: Anti-coronavirus shield made for plane seats - Daily Mail https://t.co/MODRsGB6Fo — Covid -19 / Coronavirus uk (@Covid19_britain) June 10, 2020

وتسعى الشركة لتقديم منتج مناسب لجميع الطائرات بما فيها التجارية، على أن يكون رخيصا وسهل التصنيع.

وتبحث شركات الطيران إزالة المقعد الفارغ الذي تعتمده بعض شركات الطيران حاليا، بهدف التقليل من خسائرها المادية.