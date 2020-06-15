يشربان ماء معلبة ويأكلان "ستيك"...امرأة تنفق 25 ألف دولارعلى كلبيها...صور

أنفقت صاحبة الـ53 عاما، نحو 25 ألف دولار على كلبيها روميو من فصيلة "الشيواوا الأبيض" والبالغ من العمر ثلاث سنوات وريغي هجين فصيلتي "الشيواوا والبيشون" البالغ من العمر أربع سنوات.
فبحسب تصريحات السيدة لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها تنفق ما يعادل الـ 100 دولار على طعام الحيوانات الأليفة "الفاخر" كل شهر، بالإضافة لجلسات الحلاقة المنتظمة والدورية والتي يعادل ثمنها 56 دولارا.
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We thought we would match our bow ties today @furdrobe , If you would like to exchange Christmas cards please dm thankyou x
بالإضافة لـ 360 دولارا على ملابسهما المصنعة من الكشمير والحرير والمطرزة بكريستال من ماركت "سواروفسكي" التجارية.
كما أنهما لا يفضلان شرب مياه الصنبور لذلك تقوم بشراء المياه الفوارة المعلبة وأكل لحم الستيك بشكل يومي.
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We made it a little easier for our mum to take a photo but I still turned to the side. OOTD jackets from @sparkpawsofficial
غالر التي تعيش مع زوجها ستيف وابنهما برادلي البالغ من العمر 21 عاما، في مقاطعة روتشستر، في مدينة كينت البريطانية، قالت بأنها لا تكترث بما يقال حول طريقتهم في صرف الأموال على كلابهم المدللة، قائلة: "سأفعل دائما الأفضل لمصلحة كلابي، وطالما يتوافر لدينا المال، فما المانع؟ نحن لا ننفق الكثير على أنفسنا مثلما نفعل تجاه كلابنا".
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