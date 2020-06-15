تسجيل
14:13 GMT15 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثل البريطاني دانييل كريغ وخلفه شعار جيمس بوند (007)

    كورونا يحدد موعدا جديدا لطرح أحدث أفلام "جيمس بوند"

    © AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (155)
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104325/66/1043256643_0:161:3070:1887_1200x675_80_0_0_b11836b9b399267d0e974b97e41fea81.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006151045720952-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF/

    قررت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" تأجيل موعد طرحه في دور العرض السينمائية مرة أخرى، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

    كان من المقرر طرح فيلم "No Time to Die" (لا وقت للموت) الذي طال انتظاره في شهر نيسان/ أبريل، ولكن تم تغيير التاريخ في ضوء فيروس "كورونا" المستجد، ليصبح 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

    ولكن الحساب الرسمي لأفلام "جيمس بوند" عاد ليؤكد مؤخرا وعلى موقع "تويتر" أن الفيلم سيطرح في 20 نوفمبر بالصالات الأمريكية، و12 نوفمبر في دور العرض في بريطانيا.

    و​يعد الفيلم الجديد "لا وقت للموت NO Time To Die" الجزء الـ25 من السلسلة الشهيرة لأفلام جيمس بوند، ومن المتوقع أن يصبح الأطول مقارنة بالأجزاء السابقة التي لا تتجاوز مدة كل منها الساعتين.

    وسيستغرق عرض الفيلم الجديد "لا وقت للموت" ساعتين و54 دقيقة، ومن المتوقع أن يكون أطول من ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

    وأشارت الصحيفة أن الفيلم يحتوي على العديد من المفاجآت لكن الشكوك تساور المنتجين حول مدة الفيلم التي من الممكن أن تدخل الملل للمشاهدين.

    وكان الممثل البريطاني دانيال كريغ، الذي يجسد شخصية "جيمس بوند"منذ 2006، أكد أنه سيلعب دور العميل السري الشهير للمرة الأخيرة في الفيلم الجديد من السلسلة بعنوان "لا وقت للموت".

    ويحمل "لا وقت للموت" مفاجأة تكسر الاحتكار الذكوري للشخصية في السلسلة، وهو اختيار الممثلة البريطانية السمراء لاشانا لينش لأداء شخصية جيمس بوند بعد رحيله.

    ومن المقرر أن تبدأ أحداث الفيلم مع كريغ "جيمس بوند" الذي تقاعد في جامايكا، ويتم استدعاؤه للعمل مجدداً لمحاربة شرير جديد، وضمن مشهد محوري في بداية الفيلم تقول رئيسته القوية (إم) في مكتب الخدمة السرية: ادخل أيها العميل 007، فتدخل لاشانا.

    وتحمل النسخة القادمة تفاصيل عن اختطاف عالم شهير من قبل شرير يؤدي شخصيته الممثل من أصول مصرية رامي مالك، وتكشف الأحداث عن المزيد من المغامرات لإنقاذ العالم، ثم البحث عن حياة هادئة للعميل السري.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (155)

    انظر أيضا:

    بعد 5 أفلام... دانييل كريغ يحسم جدل اعتزاله تجسيد "جيمس بوند"
    صديقة جيمس بوند الروسية تصاب بفيروس كورونا
    دانييل كريغ بطل أفلام "جيمس بوند" يرفض منح مليما واحدا من ثروته لأبنائه
    فتاة "جيمس بوند" الأوكرانية تعلن تعافيها من كورونا
    سرقة خمسة مسدسات بلندن استخدمت في أفلام جيمس بوند
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار منوعات, منوعات, سينما, أفلام, جيمس بوند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الطاقم النسائي لزورق الدورية «إر-834» التابع لأسطول البحر الأسود
    في هذا الزورق نساء فقط...أول طاقم نسائي في أسطول البحر الأسود
    إقامة هضبة ترامب في الجولان
    "هضبة ترامب" تقضي على فرص الاستقرار في الجولان
    إنفوجراف
    أطفال في سوق العمل حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك