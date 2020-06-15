حفيدة رجاء الجداوي تكشف ما فعلته الملكة رانيا عندما قابلت جدتها بالصدفة

روت حفيدة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، موقفا حصل مع جدتها عندما قابلت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، بالصدفة.

وقالت في منشور شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" موجهة حديثها إلى جدتها: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف".

وتابعت روضة حفيدة الجداوي أنه عندما قابلت الملكة رانيا جدتها قالت لها بالإنجليزية إنها واحدة من أشد معجبيها.

وأضافت روضة أنه بعد ذلك نزلت الملكة رانيا على ركبتها وقالت لها: "يجب أن تفخري جدا من جدتك".

ثم قالت حفيدة رجاء الجداوي لجدتها عن هذه الواقعة: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة، لكن المستحيل إني ماكونش فخورة بك، وإنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتيييييييييييير نفسي أتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كده، وبقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين".

وكانت ابنة رجاء الجداوي، كشفت أمس الأحد، عن تطورات حالتها بعد حقنها بالبلازما ونتيجة أخر مسحة لها.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الوضع الصحي لوالدتها على ما هو عليه، إذ ما زالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP (جهاز تحسين التنفس).

وأضافت "مفيش أي تطور في الحالة ادعولها هي محتاجة الدعاء جدا".

وبسؤالها هل ظهرت نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا ، أجابت "المسحة طلعت إيجابية للأسف، البلازما مكنش ليها الحظ فيها حقيقي".

وأشارت إلى أن الأبحاث الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها، أثبتت نجاحا بنسبة 80% مقابل 20% لم تنجح معهم".

وتابعت "الموضوع ده نصيب، متمنية أن يمن الله على والدتها بالشفاء".

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي 19 يوما، داخل العزل الصحى عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.