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    الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، أثناء افتتاح الجلسة العامة: منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع الشونة البحري بالبحر الميت، الأردن 20 مايو/ أيار 2017

    حفيدة رجاء الجداوي تكشف ما فعلته الملكة رانيا عندما قابلت جدتها بالصدفة

    © REUTERS / Khalil Mazraawi
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    روت حفيدة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، موقفا حصل مع جدتها عندما قابلت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، بالصدفة.

    وقالت في منشور شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" موجهة حديثها إلى جدتها: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف".

    وتابعت روضة حفيدة الجداوي أنه عندما قابلت الملكة رانيا جدتها قالت لها بالإنجليزية إنها واحدة من أشد معجبيها.

    وأضافت روضة أنه بعد ذلك نزلت الملكة رانيا على ركبتها وقالت لها: "يجب أن تفخري جدا من جدتك".

    ثم قالت حفيدة رجاء الجداوي لجدتها عن هذه الواقعة: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة، لكن المستحيل إني ماكونش فخورة بك، وإنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتيييييييييييير نفسي أتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قلتها قبل كده، وبقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين".

    وكانت ابنة رجاء الجداوي، كشفت أمس الأحد، عن تطورات حالتها بعد حقنها بالبلازما ونتيجة أخر مسحة لها.

    وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الوضع الصحي لوالدتها على ما هو عليه، إذ ما زالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP (جهاز تحسين التنفس).

    وأضافت "مفيش أي تطور في الحالة ادعولها هي محتاجة الدعاء جدا".

    الممثلتان المصريتان رجاء الجداوي وصفية العمري في احتفالية وزارة الثقافة المصرية الخاصة باليوم الإماراتي لـ أصحاب الهمم
    © Sputnik . Mohamed Hemida
    أخبار غير سارة.. آخر مستجدات حالة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بكورونا
    وبسؤالها هل ظهرت نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا، أجابت "المسحة طلعت إيجابية للأسف، البلازما مكنش ليها الحظ فيها حقيقي".

    وأشارت إلى أن الأبحاث الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها، أثبتت نجاحا بنسبة 80% مقابل 20% لم تنجح معهم".

    وتابعت "الموضوع ده نصيب، متمنية أن يمن الله على والدتها بالشفاء".

    وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي 19 يوما، داخل العزل الصحى عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الأردن, مصر, مشاهير, منوعات, الملكة رانيا, رجاء الجداوي
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