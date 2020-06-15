أخطرها العصائر... 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها في فصل الصيف بسبب خطورتها البالغة

فوفقًا لموقع "Everyday health" الطبي، هناك 6 مشروبات يجب الابتعاد عنها أو التقليل منها قدر الإمكان.
المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات التي تسبب زيادة الوزن، وحمض الفوسفوريك الذي يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام عن طريق منع الجسم من امتصاص الكالسيوم المتوفر بالأطعمة، والمحليات الصناعة التي تؤدي إلى الإصابة بالسكري.
العصائر
فعلى سبيل المثال فإن عصير الليمون رغم غناه بفيتامين سي، ولكنه قد يتسبب السكر المضاف إليه بكميات كبيرة في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري، والسكر يكسب عصير الليمون نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومع استهلاكه بكميات كبيرة في فصل الصيف، قد يسبب ذلك زيادة الوزن، مثلها مثل العصائر المحلاة.
بالإضافة لتفاعل العصائر مع الأدوية وتقلل من فعاليتها فإذا كانت تعاني من أي مشكلة صحية، يجب استشارة طبيبك المعالج، لتحديد العصائر الآمنة لصحتك بما يتوافق مع طبيعة الأدوية التي تتناولها.
وتحتوي الفواكه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وعند استهلاك العصائر بكميات كبيرة في فصل الصيف، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة الكلى.
القهوة المثلجة
مشروبات الطاقة
تتسبب مشروبات الطاقة في ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب وتجعلك عرضة للتقلبات المزاجية، نظرًا لمحتواها المرتفع من الكافيين والمحليات الصناعية، فالكوب الواحد منها يعادل شرب فنجانين من القهوة.
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