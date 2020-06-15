أخطرها العصائر... 4 مشروبات يجب الابتعاد عنها في فصل الصيف بسبب خطورتها البالغة

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول عدد من المشروبات غير الصحية، لاعتقادهم أنها تساعد على الانتعاش في فصل الصيف الحار، غير مدركين الخطورة البالغة لهذه المشروبات والتي نبينها في السطور التالية.

فوفقًا لموقع "Everyday health" الطبي، هناك 6 مشروبات يجب الابتعاد عنها أو التقليل منها قدر الإمكان.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات التي تسبب زيادة الوزن، وحمض الفوسفوريك الذي يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام عن طريق منع الجسم من امتصاص الكالسيوم المتوفر بالأطعمة، والمحليات الصناعة التي تؤدي إلى الإصابة بالسكري.

العصائر

فعلى سبيل المثال فإن عصير الليمون رغم غناه بفيتامين سي، ولكنه قد يتسبب السكر المضاف إليه بكميات كبيرة في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري، والسكر يكسب عصير الليمون نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومع استهلاكه بكميات كبيرة في فصل الصيف، قد يسبب ذلك زيادة الوزن، مثلها مثل العصائر المحلاة.

وبالنسبة لعصير الفواكه، فإت القيمة الغذائية للفواكه تقل عند تحويلها إلى عصير، حيث تفقد جزءًا كبيرًا من الألياف المسئولة عن ضبط نسبة السكر بالدم، والتي تساعد أيضًا على الشعور بالشبع والامتلاء.

بالإضافة لتفاعل العصائر مع الأدوية وتقلل من فعاليتها فإذا كانت تعاني من أي مشكلة صحية، يجب استشارة طبيبك المعالج، لتحديد العصائر الآمنة لصحتك بما يتوافق مع طبيعة الأدوية التي تتناولها.

وتحتوي الفواكه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وعند استهلاك العصائر بكميات كبيرة في فصل الصيف، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة الكلى.

القهوة المثلجة

مشروبات الطاقة

تحتوي القهوة المثلجة المضاف إليها الكريمة والنكهات الأخرى على عدد كبير من السعرات الحرارية، يصل إلى 400 سعرة في الكوب الواحد، بالإضافة إلى الدهون المشبعة المضر بضحة القلب، والكافيين الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالجفاف عند الإفراط فيه.

تتسبب مشروبات الطاقة في ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب وتجعلك عرضة للتقلبات المزاجية، نظرًا لمحتواها المرتفع من الكافيين والمحليات الصناعية، فالكوب الواحد منها يعادل شرب فنجانين من القهوة.