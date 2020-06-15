مزحة أم حقيقة... دجاج كنتاكي يثير حيرة جمهوره بالإعلان عن جهاز يشبه "بلاي ستيشن 5"

أثارت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية "دجاج كنتاكي" حيرة جمهورها العريض، بعد إعلانها عن طرحها جهاز ألعاب فيديو يشبه جهاز "بلاي ستيشن 5" من إنتاج شركة "سوني" اليابانية.

طرحت "دجاج كنتاكي" مقطعا مصورا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" لجهاز اسمه "KFConsole"، الذي يشبه دلوا كبيرا من الدجاج المقلي، وتم إضافة له بعض الأزرار المُشبعة باللون الأحمر، بالإضافة إلى محرك أقراص يشبه الفرن.

The future of gaming is here.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1 — KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020

وليس من الواضح ما إذا كان الإعلان مزحة أنم حقيقة، خاصة وأن حساب "دجاج كنتاكي" على موقع "تويتر" أشار اإلى أن الجهاز سيتوافر بسعة 2 تيرابايت، وسيحصل على عناوين حصرية، وسيتم طرحه في 12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

لكن يزعم موقع "سي نت" أن الأمر برمته مزحة من "دجاج كنتاكي"، خاصة وأن الجهاز يضم شواية مدمجة حمراء اللون تسمى "حجرة الدجاج" تتيح الفرصة للاعبين طهي بعض الدجاج.

كانت شركة " سوني "، كشفت مساء الخميس الماضي، عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني بلاي ستيشن 5 (play station 5)، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.

ونشرت بلاي ستيشن على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.

أما عن موعد إصدار "بلاي ستيشن 5"، فاكتفت الشركة بالقول قريبا في عطلة العام 2020، دون الكشف عن السعر أو تفاصيل إضافية، في حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون ما بين 500 إلى 550 دولارا، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".