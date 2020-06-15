كيم كارداشيان تروج لعلامة تجارية مملوكة للسود تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة"

روجت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان لعلامة تجارية مملوكة للسود، والتي قالت إنها من أشد المعجبين بها، مع استمرار نشاط حركة Black Lives Matter في جميع أنحاء الولايات الأمريكية.

ونشرت كيم صورة لها وهي تجلس على أريكة بيضاء كبيرة وترتدي فستانا ورديا من مجموعة Zenith، والذي يُباع على موقع العلامة التجارية مقابل 275 دولارا.

وكتبت كيم في تعليقها على الصورة: "أردت أن أخبركم يا رفاق عن علامة تجارية مملوكة للسود أحبها، مضيفة "joliesaudiaa" تمتلك وتصمم جميع ملابس التريكو، أنا أحب الأشياء الخاصة بها، تطلعوا إليها".

ويبدو أن كيم من أكبر المعجبين بهذه العلامة التجارية، حيث تم رصدها وهي ترتدي زيا آخر من نفس العلامة، أثناء حضور حفلة عيد ميلاد النجم سكوت ديسيك الأخيرة.

وكانت كيم تفاعلت كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مينيابوليس، وقدمت تبرعات للمنظمات الخيرية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".