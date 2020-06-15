تعرف على أهم الميزات المطورة في بلاي ستيشن 5 الخارقة.. فيديو

أعلنت شركة سوني رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب PlayStation (بلاي ستيشن)، وذلك استعدادًا لإطلاقه في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

ستتيح سوني للمستخدمين أحد خيارين، إذ يأتي الأول مع قارئ أقراص ليزرية Ultra HD Blu-ray، والآخر بدون القارئ باسم (بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية) PlayStation 5 Digital Edition، بحسب ما ذكرت شبكة "bbc" الإخبارية.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد سبق لسوني أن كشفت عنها، إذ إنها تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.

وتحتوي المنصة ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت. وكانت قد ركزت سوني في السابق على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي (بلاي ستيشن 4) – التي لا تستخدم التقنية – و(بلاي ستيشن 5)، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل جيجابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 جيجابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وتدعم المنصة عرض ألعاب 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارًا في الثانية، كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).