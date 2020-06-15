ترجمة ودبلجة المسلسل المصري "الاختيار" للغات أجنبية... فيديو

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، عن ترجمة المسلسل المصري "الاختيار"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عرضه الأول خلال شهر رمضان.

وأشارت في لقاء لها عبر برنامج "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" إلى أن المسلسل سيترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأضافت أن المسلسل سيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي للجيل الثاني والثالث المقيم في الخارج.

وعن أسباب ترجمه المسلسل قالت: "ننشره لكي يعرف الجيلين الثاني والثالث ما تمر به الدولة وأبطالنا من الجيش والشرطة، وكيف يدافعون عنها".

وتابعت: "مجهوداتنا لا تنتهي، لا يوجد شيء سيوقفنا عن الوصول للمصريين بالخارج، والتواصل مع العلماء والخبراء في الخارج لم ينقطع في هذه الأزمة، ونعمل حتى انتهاء الوباء مع الأخذ بكل الاجراءات الاحترازية حتى عبور هذا التحدي".

كما كتبت وزيرة الهجرة المصرية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن "الاختيار" ليس مجرد مسلسل بل ملحمة وطنية لجنودنا البواسل، يتم تقديمها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية للمصريين في الخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة وشركة "سينرجي" للإنتاج الفني".

وعلق رئيس المحتوى الدرامى بـ"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، ورئيس قنوات الدراما، الإعلامي المصري، يسري الفخراني، على منشورة نبيلة مكرم: "خطوة مهمة.. الدراما المصرية مترجمة (وقريبا مدبلجة) إلي الإنجليزية والفرنسية قريبا".

​مسلسل "الاختيار" رمضان 2020"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.