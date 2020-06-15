تسجيل
17:21 GMT15 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    فقدان الوزن... ممارسة تمارين التنفس لمدة 10 دقائق تساعدك على بلوغ الهدف (فيديو)

    © Photo / Pixabay/ jarmoluk
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/77/1043747791_0:21:1280:741_1200x675_80_0_0_1b204611ef7fc6225c7c3e00f14bd29a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006151045723065-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-10-%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    يمكن أن تغير تقنيات التنفس العميق في نشاط التمثيل الغذائي في الدماغ وتقلل من مؤشر كتلة الجسم، حيث أثناء القيام بذلك، يمتلئ جسمنا بكمية أكبر من الأكسجين أكثر من المعتاد، مما يساعدنا على امتصاص العناصر الغذائية ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

    ووفقا لموقع "بينك فيلا" تساعد بعض تقنيات التنفس على حرق أسرع لجسمك، من خلال زيادة الأكسجين في الدم ما يزيد من طاقتنا لممارسة الرياضة أيضا، فقم بإزالة 10 دقائق وتأكد من القيام بأي واحد أو مجموعة من هذه التمارين.

    نفس الأسد

    يمكن أن يكون هذا التمرين مفيدا للتخلص من الذقن المزدوجة أيضًا. اركع على بساط اليوغا، ارح ردفك على قدميك. ضع راحتيك بين ساقيك، وتأكد من أن راحة اليد متجهة إلى الداخل وأبق ذراعيك مستقيمتين.

    الخطوة الأولى هي الشهيق من خلال الأنف، ثم الزفير بقوة عن طريق الفم. إصدار صوت "ha" أثناء الزفير. أيضًا، تأكد من أن فمك مفتوح على مصراعيه ولصق لسانك بعيدًا قدر الإمكان تجاه ذقنك. يجب أن تشعر عضلات الرقبة والذقن والوجه بالتوتر. مرة أخرى، استنشق الهواء. كرر التمرين 4-6 مرات. اتبع الفيديو لمعرفة المزيد.

    وضع القارب

    في هذا التمرين البسيط ، تشرك كل عضلات البطن. تأكد من جعل شكل V مناسبًا واحتفظ بالمنصب لمدة 15-20 دقيقة. ولا تنس التنفس بهدوء. اتبع الفيديو لمعرفة المزيد.

    تحية الشمس

    تحية الشمس المعروفة باسم Surya Namaskar لها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فقدان الوزن. هناك 12 وضعية في هذا التمرين ويصاحبها تنفس متسلسل. تأكد من القيام بذلك مع التركيز والدقة لتحقيق فقدان الوزن. اتبع الفيديو لمعرفة المزيد.

    أنولوم فيلوم

    أنولوم فيلوم هو تمرين رائع للجهاز الهضمي. كما أنه يساعد على تحقيق التوازن بين هرموناتنا وزيادة الطاقة. اجلس في وضع اللوتس. أغلق فتحة الأنف بإبهامك واستنشق برفق من خلال الآخر. الآن، أغلق فتحة الأنف الأخرى باستخدام السبابة أو الإصبع الأوسط وتنفّس من خلال فتحة الأنف الأولى التي أغلقتها. كرر نفس الشيء لبضع دقائق. 

    انظر أيضا:

    دراسة: فقدان الوزن الزائد وسيلة لتجنب السرطان
    5 بذور سحرية تساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعي
    الكلمات الدلالية:
    تمارين رياضية, سرعة, فقدان الوزن, التنفس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الطاقم النسائي لزورق الدورية «إر-834» التابع لأسطول البحر الأسود
    في هذا الزورق نساء فقط...أول طاقم نسائي في أسطول البحر الأسود
    إقامة هضبة ترامب في الجولان
    "هضبة ترامب" تقضي على فرص الاستقرار في الجولان
    إنفوجراف
    أطفال في سوق العمل حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك