فقدان الوزن... ممارسة تمارين التنفس لمدة 10 دقائق تساعدك على بلوغ الهدف (فيديو)

يمكن أن تغير تقنيات التنفس العميق في نشاط التمثيل الغذائي في الدماغ وتقلل من مؤشر كتلة الجسم، حيث أثناء القيام بذلك، يمتلئ جسمنا بكمية أكبر من الأكسجين أكثر من المعتاد، مما يساعدنا على امتصاص العناصر الغذائية ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

ووفقا لموقع "بينك فيلا" تساعد بعض تقنيات التنفس على حرق أسرع لجسمك، من خلال زيادة الأكسجين في الدم ما يزيد من طاقتنا لممارسة الرياضة أيضا، فقم بإزالة 10 دقائق وتأكد من القيام بأي واحد أو مجموعة من هذه التمارين.

نفس الأسد

يمكن أن يكون هذا التمرين مفيدا للتخلص من الذقن المزدوجة أيضًا. اركع على بساط اليوغا، ارح ردفك على قدميك. ضع راحتيك بين ساقيك، وتأكد من أن راحة اليد متجهة إلى الداخل وأبق ذراعيك مستقيمتين.

الخطوة الأولى هي الشهيق من خلال الأنف، ثم الزفير بقوة عن طريق الفم. إصدار صوت "ha" أثناء الزفير. أيضًا، تأكد من أن فمك مفتوح على مصراعيه ولصق لسانك بعيدًا قدر الإمكان تجاه ذقنك. يجب أن تشعر عضلات الرقبة والذقن والوجه بالتوتر. مرة أخرى، استنشق الهواء. كرر التمرين 4-6 مرات. اتبع الفيديو لمعرفة المزيد.

وضع القارب

في هذا التمرين البسيط ، تشرك كل عضلات البطن. تأكد من جعل شكل V مناسبًا واحتفظ بالمنصب لمدة 15-20 دقيقة. ولا تنس التنفس بهدوء. اتبع الفيديو لمعرفة المزيد.

تحية الشمس

تحية الشمس المعروفة باسم Surya Namaskar لها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فقدان الوزن. هناك 12 وضعية في هذا التمرين ويصاحبها تنفس متسلسل. تأكد من القيام بذلك مع التركيز والدقة لتحقيق فقدان الوزن. اتبع الفيديو لمعرفة المزيد.

أنولوم فيلوم

أنولوم فيلوم هو تمرين رائع للجهاز الهضمي. كما أنه يساعد على تحقيق التوازن بين هرموناتنا وزيادة الطاقة. اجلس في وضع اللوتس. أغلق فتحة الأنف بإبهامك واستنشق برفق من خلال الآخر. الآن، أغلق فتحة الأنف الأخرى باستخدام السبابة أو الإصبع الأوسط وتنفّس من خلال فتحة الأنف الأولى التي أغلقتها. كرر نفس الشيء لبضع دقائق.