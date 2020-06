رسالة من محمد رمضان إلى ملك عربي

View this post on Instagram

حمدلله على سلامة جلالة #الملك_محمد_السادس ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويحفظك لشعبك العظيم ولعائلتك الكريمة 🇲🇦♥️🇪🇬 #المغرب #مصر #افريقيا #morocco #egypt #africa