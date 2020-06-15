سبب ترك رئيس قسم المحركات في مرسيدس لمنصبه

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات اليوم الاثنين، أن أندي كاول رئيس قسم المحركات والذي يقف وراء نجاحات الفريق والسائق البريطاني لويس هاميلتون في المواسم الستة الأخيرة سيترك منصبه في الأول من يوليو/ تموز.

وأضافت الشركة أن كاول "سيشرف على مشروع كبير للمستقبل" في مرسيدس بنز حتى بداية العام المقبل على الأقل، بحسب ما ذكر موقع "bulletinmail".

وقال كاول الذي يتعاون مع مرسيدس منذ 16 عاما في بيان: "حان الوقت لترك المنصب والبحث عن تحد جديد". وسيتولى هيويل توماس المسؤولية المباشرة عن قسم وحدات الطاقة عالية الأداء في مرسيدس.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس "قيادة كاول لقسم وحدات الطاقة عالية الأداء كانت سببا رئيسيا في نجاح الفريق في فورمولا 1 خلال المواسم الأخيرة".

وهيمنت مرسيدس على فورمولا 1 منذ الاستعانة بمحركات توربينية مكونة من ست اسطوانات وأنظمة استعادة الطاقة في 2014. وفازت بستة ألقاب متتالية للصانعين والسائقين في انجاز لا سابق له.