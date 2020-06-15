أهمها التكييف... إرشادات هامة لمرضى السكري في فصل الصيف

دخلنا في فصل الصيف، ما يعني ارتفاع درجة حرارة الطقس وبالتالي تغيير كيفية تعامل الجسم مع الإنسولين نتيجة فقدان الكثير من السوائل مايؤثر سلبا على مرضى السكري.

استعرض موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، بعض الإرشادات الهامة التي يجب على مرضى السكري اتباعها خلال موسم الصيف.

شرب كمية وفيرة من المياه على مدار اليوم، حتى ولم يشعر الشخص بالعطش، حيث يساعد ذلك على ترطيب الجسم باستمرار والوقاية من الجفاف.

الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لما تسببه من فقدان المياه بالجسم ورفع سكر الدم.

ارتداء قبعة رأس ووضع كريم واقٍ من الشمس عند الخروج من المنزل، وذلك لأن الحروق الناتجة عن التعرض للشمس في موسم الصيف تعمل على زيادة معدل السكر في الدم.

الرجوع للطبيب المختص وقياس مستوى السكر في كل وقت خلال موسم الصيف، لارتباط الفصل الحار بتغيير كمية الإنسولين التي يتم تناولها.

البقاء في أماكن مكيفة عندما يكون الطقس شديد الحرارة، لأن المراوح لا تفيد في منح الجسم درجة البرودة اللازمة في هذا الوقت.

تخزين الإنسولين وأدوية السكري التي يتم تناولها عن طريق الفم، الجهاز المخصص لقياس معدلات السكر في الدم، بعيدًا عن أشعة الشمس أو داخل السيارة، واتباع التعليمات الخاصة بكيفية تخزينها ومعرفة تأثير الحرارة عليها.