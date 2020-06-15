"مشهد نادر"... أكبر سرب للسلاحف المهاجرة.. فيديو

وفي المقطع المصور، تظهر آلاف من السلاحف البحرية الخضراء تتدفق إلى جزيرة رين قبالة سواحل أستراليا.

ووبحسب موقع "ناشيونال غيوجرافيك باستراليا" تتجه السلاحف في هذا التوقيت من كل عام لتضع بيضها، فيما يعرف بموسم "الهجرة".

تسافر بعض السلاحف على بعد آلاف الأميال عبر المحيط للوصول إلى مكان وضع البيض، حيث تقع الجزيرة الرملية الصغيرة فوق الشعاب المرجانية ويبلغ إجمالي مساحتها 79 فدانًا فقط، و تقع على بعد حوالي 3 شمال غرب شمال كيرنز في كوينزلاند ، أستراليا.

ويشير الموقع إلى أن عدد السلاحف في السرب قد يصل إلى64000 سلحفاة خضراء خلال الرحلة.