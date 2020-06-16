"إلى من يهمه الأمر"... هيفاء وهبي تصدر تحذيرا بشأن مدير أعمالها السابق

أصدرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بيانا تحذيريا، اليوم الثلاثاء، بشأن التعامل مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وتحديدا فيما يخص وحدات سكنية وفلل تمتلكها شقيقتها في مدينة الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة.

فتحت عنوان "تنبيه إلى من يهمه الأمر"، حذرت هيفاء وهبي شركة "سوديك" الشيخ زايد الجيزة من التعامل مع المدعو محمد حمزة الملقب بمحمد وزيري بشأن الوحدات العقارية رقم A171 المملوكة لشقيقتها بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لافتة إلى أن أي تصرف يعتبر باطل بطلانا.

وأشارت هيفاء إلى أنها فوجئت أنه عند دخول الشخص المسؤول عن البيت في غيابها بمنعه من دخول المجمع السكني، وتبين لها أن محمد وزيري قد أصدر التعليمات لكافة العاملين بشركة "سوديك" وعلى بوابة "ALLEGRIA" بمنع دخولها أو شقيقتها أو أي شخص من قبلهما، فيما سمحوا لناس غرباء من خارج المجمع بالدخول".

واتهمت هيفاء وهبي وزيري أنه "في تاريخ 2-6-2020 "بعد جلسته طلب من القاضي تأجيلها" قام بكسر باب فيلا "A 171" الخلفي واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها، بما في ذلك الخزنة ومعلقاتها الشخصية ومستندات مهمة، مضيفة أنها لا تدري ما قد وضعه خلسة أو ما استولى عليه من داخلها، ثم بعدها بيومين دخل صديقه كريم فاروق وزوجته في غيابه وأمضيا ساعات داخل الفيلا، وكررا فعلتهما هذه على مدى أكثر من يوم لأسباب مجهولة، وهما على دراية كاملة بأن المنزل ليس منزلهما".

وتابعت هيفاء وهبي أنه نظرا لأنها خارج جمهورية مصر العربية نظرا لتعليق الطيران بسبب بروتوكول فيروس "كورونا" المستجد فقد اتصلت بالمعنيين في المجمع السكني، ولم يبدو أي تعاون من جانبهم، فاتصلت بأحد محامىي شركة "سوديك" الذي أبدى استغرابه في البداية من تصرف المذكور، خاصة بوجود المستندات التي أرسلت إليهم عن طريق البريد الإلكتروني، والتي تثبت أحقية شقيقتها بالوحدة العقارية، ووعدها بالرجوع إليها ولكنه أيضا لم يبد أي تعاون لاحقا، أما اليوم فقد ورد لعملها أن محمد وزيري وشقيقه إلى جانب آخرين يتواجدون داخل المنزل لغرض غامض ودون وجه حق".

كما نبهت الفنانة اللبنانية الشركة من التعامل على كافة الوحدات العقارية التي أوكلت مدير أعمالها السابق بشرائها من "سوديك" في "joulz inrtia"، وادعى هو بعد ذلك أنها ملكه واشتراها من ماله الخاص، موضحة أن هناك نزاع قانوني بينها وبينه على كافة الأموال التي قام بالاستيلاء عليها، وتطالب شركتي "سوديك" و"inertia" للتنمية العقارية "joulz" بالوقوف على حياد لحين البث في النزاع القضائي موضوع الوحدات.

واختتمت هيفاء وهبي بيانها بتحذير الشركة أو الغير بعدم التعامل مع المذكور (محمد وزيري) نهائيا أو التعامل أو التصرف في تلك الوحدات لحين الانتهاء من الدعاوى القضائية المتداولة، وأنه في حال مخالفة ذلك سوف تضطر آسفة أن تحملهم المسؤولية القانونية الكاملة.

يأتي بيان هيفاء وهبي التحذيري بشأن التعامل مع محمد وزيري، بعد ساعات من هجومها عليه من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، التي قالت فيها: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي".

وتابعت قائلة: "تا تجي انت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من غير مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة أني أمٌنتلك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

كما كتبت هيفا عبر حسابها على "إنستغرام"، عبر خاصية الستوري: "وقال الله وقال الرسول وأنت أكبر نصاب بمصر! بيني وبينك القضاء".

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفعت دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن، الشهير بـ"محمد وزيري"، وحررت محضرا عن طريق محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهم هذا الأخير، مدير أعمالها السابق، بأخذ مبلغ 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.