مصر... القبض على 4 من مطربي المهرجانات لمخالفتهم قرارا حكوميا

أصدرت نيابة الإسماعيلية في مصر قرارا بضبط وإحضار مغنيين المهرجانات عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة، بسبب مخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، عقب مشاركتهم في حفل خطوبة في الإسماعيلية.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، من المنتظر أن يمثل الرباعي أمام النيابة العامة للتحقيق معهم، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في حفل خطوبة بأداء فقرات فنية في الإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي.

وكانت قوة من أمن الإسماعيلية قد ألقت القبض على العريس، وهو نجل رجل أعمال في الإسماعيلية، بعد إقامته حفل خطوبة في فيلا وقت الحظر بحضور بعض لاعبي النادي الإسماعيلي وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرم القدم.

وشهد الحفل تجمع عدد كبير من الشخصيات، في مخالفة لقرار منع التجمع فى ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت النيابة العامة قد طلبت الأسبوع الماضي تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المطربين والفنانين المتواجدين في حفل الزفاف، وشركة "الفراشة" والقائمين على أعمال الفندقة والمسؤولين بقرية النورس الذين سمحوا بإقامة الحفل.