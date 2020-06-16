تغيير في موعد حفل جوائز الأوسكار 2021

وسيقام الحفل الـ93 في 25 نيسان/ أبريل 2021 بدلا من موعده الثابث 28 فبراير/ شباط، بحسب موقع "ذا فيرج".

كما أعلنت الأكاديمية عن أن تأهيل الأفلام للمنافسة في الحفل سيمتد إلى ما بعد تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول النموذجي، بحيث تكون الأفلام بين 1 يناير/ كانون الثاني 2020 و 28 فبراير 2021 مؤهلة للمنافسة.

وقال ديفيد روبين رئيس الأكاديمية والمدير التنفيذي للأكاديمية دون هودسون في بيان صحفي: "لأكثر من قرن، لعبت الأفلام دورا مهما في إرضائنا وإلهامنا والترفيه عنا في أحلك الأوقات، وقررت الأكاديمية تمديد فترة الأهلية وتاريخ حفل الجوائز من أجل توفير المرونة التي يحتاجها صانعو الأفلام لإنهاء أفلامهم وطرحها دون أن يعاقبوا على شيء خارج عن سيطرة أي شخص".

ولا يزال غير واضح كيف سيتم تقديم حفل جوائز الأوسكار الـ93 مع انتشار جائحة "كورونا"، وذلك وسط عقد العديد من المؤتمرات والاتفاقيات "أونلاين" عبر الإنترنت، ولكن أخبرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية مجلة "فارايتي" أن اتخاذ ذلك النهج غير واضح في الوقت الحالي.

وقال الرئيس كاري بورك للمجلة: "نجد أنفسنا في منطقة مجهولة هذا العام، وسنواصل العمل مع شركائنا في الأكاديمية للتأكد من أن حفل العام المقبل هو حدث آمن واحتفالي".

وكانت أكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، قررت مؤخرا إجراء تغييرات كبيرة على جوائز الأوسكار، بهدف "تصحيح بعض الأخطاء" حسب وصفها.

وأعلنت الأكاديمية أنه سيكون هناك 10 مرشحين لأفضل فيلم بدءا من الحفل الرابع والتسعين لجوائز الأكاديمية عام 2022، كما تخطط الأكاديمية لتطبيق متطلبات التأهل بالنظر إلى التنوع، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايم".