سيدة تبتكر خليطا لتنظيف مصابيح السيارة بكل سهولة

نشرت سيدة أسترالية، خدعة بسيطة تساعد على إزالة الأوساخ عن المصابيح الأمامية للسيارة.

واستعانت السيدة التي تدعى ل‍يوني بخليط مكون من معجون الأسنان والخميرة، ومسحت المصابيح الأمامية به حتى استعادت لمعانها.

وأوضحت ل‍يوني أنها أولا استعانت بمنشفة ورقية لفرك المصابيح، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وكشف الكثيرون أنهم استعانوا بتلك الطريقة، وأثبتت نجاحا كبيرا حتى أنهم وصفوها بالسحر.