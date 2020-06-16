هكذا احتفل محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28

احتفل نجم نادي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ28 أمس الاثنين.

وشارك صلاح معجبيه على موقع "إنستغرام" صورة له وهو يحمل كعكة عيد ميلاده، وشكر الجميع على تهنئته بالمناسبة.

View this post on Instagram Thanks everyone for your birthday wishes😍🎂🧁😅 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Jun 15, 2020 at 12:18pm PDT

وحرص العديد من المشاهير على تهنئة محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28، من أبرزهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي غردت له عبر "تويتر": "كل سنة وإنت طيب يا أخويا اللي بفتخر بيه".

كل سنة وإنت طيب يا أخويا اللي بفتخر بيه ♥️ @MoSalah — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 15, 2020

​كما هنأت الفنانة المصرية يسرا، صلاح بعيد ميلاده، بنشرها على "إنستغرام" صورة تجمعها به، وكتبت معها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي ويا رب دايما ناجح وفخر لينا".

ومازح الفنان المصري آسر ياسين، محمد صلاح، بنشره صورة يقلده فيها وهو مرتدي ملابس البحر ويمسك سمكة اصطادها، لكن مع فارق أن ياسين يظهر في صورته وهو يمسك بابنه من قدميه.