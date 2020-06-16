تجنبوها... صورة تدمر أنظمة الأندرويد حول العالم... صورة

تداول عدد من المواقع العربية والعالمية أخبارا حول تسبب صورة جميلة منتشرة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بإتلاف بعض أنظمة الأندرويد حول العالم.

وتتسبب الصورة الجميلة عند تعيينها كخلفية على الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد 10" بحدوث خطأ كبير في نظام التشغيل، ما يسبب إعادة إقلاع النظام بشكل مستمر، الأمر الذي يتطلب خيار إعادة تعيين إعدادات المصنع، أي مسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف.

وقال أغراوال، الشخص الذي التقط الصورة وشاركها عبر الإنترنت، في تصريح لصحيفة "بي بي سي" البريطانية: "لم أفعل شيئًا عن قصد... أنا حزين لأن الناس عانوا بسبب الصورة".

وبحسب موقع "storiesofworld"، تسبب تعديل الصورة وتصديرها من قبل أغراوال بحدوث خطأ كبير يؤثر على أداء أجهزة الأندرويد بشكل كبير، بعكس أجهزة الأيفون التي لم يؤثر فيها.

وتم التقاط الصورة بكاميرا نيكون، ثم قام المصور بتعديل بسيط باستخدام برنامج تحرير "أدوبر لايت روم"، الذي يوفر ثلاثة خيارات للألوان لتحميل النتيجة النهائية، واختار المصور صيغة تحميل الصورة بصيغة RGB وهو نموذج ألوان لم تتمكن هواتف "أنرويد 10" من التعامل معه.

وبحسب موقع "medium" البيكسلات المضمنة في الصورة تتجاوز بعض البكسلات المحددة في نطاق أنظمة أندرويد، منوها إلى أن القيمة القصوى لنطاق الألوان العادي المستخدم هو 255 كحد أقصى، وبالتالي لا تستطيع أنظمة أندرويد تجاوزه.

When I tried to upload the original image (left) to Weibo, I found that its color to change (right). At this time, the image became harmless, but when uploaded to twitter, the original image still does not change color, still harmful. So I suspect it may be related to color gamut pic.twitter.com/0A1PlUqlpv — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

وقال مطور أندوريد ديليان راسيل، في تصريح له، إن مساحة الألوان التي توفرها هذه الصورة لا تستطيع أجهزة أندرويد التعرف عليها، وقد لا تكون مدعومة على بعض الأجهزة.

وأضاف راسل "ما حدث هنا هو أن الطريقة التي تتعامل بها بعض الهواتف مع هذه الحالات مختلفة، فقد يتعطل الهاتف لأنه لا يعرف كيفية التعامل معه بشكل صحيح، وربما لم يفكر المطورون بحدوث ذلك".