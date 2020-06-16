حلبة البحرين لسباقات السيارات تشهد حفل تخرج في ظل "كورونا"... فيديو وصور

وكعادتها في الاحتفالات السابقة على مدى عقدين ونصف من الزمان تقريباً فقد حولت مدرسة (بيان البحرين) احتفالها بتخريج طلابها وطالباتها، إلى مهرجان للحب والإنسان وللتميز والإنجاز والإبداع، ومهرجان للوفاء والعطاء والتعامل الأمثل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم.
وقد تألقت المدرسة بعملها وتعليمها في العالم الافتراضي مراعيةً الحفاظ على وتيرة سير العملية التعليمية، وعدم تعطيل مناحي الحياة، بما تمتلكه مملكة البحرين من بنية تحتية قوية، وبما تمتلكه مدرسة البيان من استعدادات للتحول الرقمي، حيث تمكنت المدرسة من توظيف وتسخير منصاتها الرقمية في جهود التعليم ومراعاة القواعد الصحية والشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتمكنت المدرسة من العمل بجدية مع أولياء الأمور في نوعية التخرج، فتم وضع القواعد الصحية وشروط التباعد الاجتماعي لتحقيق تخرج متكامل يحقق جميع الشروط الصحية المطلوبة في الوقت الراهن.
Can’t get enough of Yesterday’s Graduation 😍 #BahrainBayanSchool pic.twitter.com/UIWN74zb7u— Faten Salehi (@Fatensalehi) June 11, 2020
وقد بدأ الحفل بمقتطفات من الكلمة التوجيهية السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، في 12 أبريل الماضي إلى أبنائه طلبة البحرين والتي عكست ما يوليه جلالته لأبنائه الطلبة من رعاية ملكية سامية وأهمية قصوى باعتبارهم (عماد الوطن نحو النهضة والتقدم، والاستثمار المربح في شتى الظروف والأوقات).
😍😍 حفلة تخرجي #BahrainBayanSchool pic.twitter.com/aYBF2ven5Q— Mishal (@mishal6363) June 11, 2020
بدورها، أعربت رئيس مجلس إدارة المدرسة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي عن سعادتها بتخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة مدرسة (بيان البحرين)، لافتة إلى أن هذا الاحتفال في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم إنما هو دلالة وطنية واضحة على قدرة مملكة البحرين بحكمة قيادتها وتكاتف شعبها على تجاوز الصعوبات مهما كانت وتحدي العقبات مهما تعددت وتنوعت في هذا الوقت بسبب فيروس (كورونا) الوبائي.
وفي نهاية الاحتفال تمَّ تسليم الشهادات للطلبة في ظلِّ إجراءات احترازية مشددة، مراعاةً لإجراءات الصحة والسلامة العامة، وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، من ناحية ارتداء الكمامات وعدم التقارب ولمس الأيدي أو المصافحة.
ألريادة والقيادة الإبداعية ، السلوك والوعي الحضاري في فعالية تخرج مدرسة البيان.— وفاء بنت عبدالله آل خليفة (@WafaAHAlKhalifa) June 11, 2020
"أنا بحريني والعز ماليني" 🇧🇭
# الشيخة د. مي العتيبي#BahrainBayanSchool pic.twitter.com/nrn6WYrG8N
كما قامت مدرسة (بيان البحرين) بإطلاق الألعاب النارية والحمام الأبيض احتفالاً بتخرج طلابها. وتمت دعوة الطلاب لأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة وذلك من خلال وجود أربع منصات تصوير وضعت خصيصاً لهذه المناسبة، وجميعها تخضع لمعايير وشروط التباعد الاجتماعي الآمن حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
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