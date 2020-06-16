ممثلة مصرية: "كرشي" يدفع ثمن حظر التجول وكورونا

أعلنت ممثلة مصرية شهيرة عما تسبب فيه حظر التجول والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا من تأثيرات سلبية في جسدها.

علقت الفنانة المصرية مي كساب، على تعرضها بصورة مستمرة للانتقاد بسبب زيادة وزنها بصورة واضحة مؤخرا في ظل إجراءات مكافحة تفشي كورونا.

وقالت كساب في تعليق ساخر عبر حسابها على موقع تويتر: "يارب ما خلفتنيش ليه زي العيال الرفيعة المستفزة دي، اللي بتقعد تلغ تلغ وميبانش عليها".

يارب ما خلقتنيش ليه زي العيال الرفيعه المستفزة دي اللي بتقعد تلغ تلغ وما يبانش عليها 😂😂😂😂 بأدفع تمن كل كوبايه سحلب وكل طاجن ميكس شيكولاته لغيتهم آه يانا يا أمه الله يسامح العاصفه ع الحظر علي كرشي 😂😂😂😂 — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) June 15, 2020

​وتابعت قائلة "بأدفع تمن كل كوبايه سحلب وكل طاجن ميكس شيكولاتة لغيتهم".

واستمرت مي بقولها "آه يانا يا أمه الله يسامح العاصفة ع الحظر على كرشي".

وكانت مي قد طرحت مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت اسم "ودي عاجبك فيها ايه".

كما شاركت في مسلسل "اللعبة" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة هشام ماجد وشيكو.