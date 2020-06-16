هجوم على نوال الكويتية بعد إعجابها بلوحة فنية أثارت ضجة بسبب "إسقاطات دينية"

يرجع سبب الجدل وراء اللوحة هو أن فكرتها مستوحاة من رسمة "العشاء الأخير"، بريشة الفنان الإيطالي الراحل، ليوناردو دافنشي، التي تتطرق إلى إحدى قصص المسيح عليه السلام.

الزّمنْ !

ماذا تَعرفين عَن الزّمنْ ؟

ليِوناردو دا فيِنشي كان عاكفاً علي رسم لوحته الشهيرة العشــاء الاخير وكان بحاجة إلي وجه صادق صريح وسيم ليَكون هو المسيح في لَوحتهُ ..

وقد وجد شخصاً مُناسباً تماماً فرسَمهُ ..

بَعد أعوام جاء دور يَهوذا في اللوحة

(1) pic.twitter.com/9yDYYJ0TeI — Mona zohny (@mona_zohny) June 14, 2020

ويظهر في اللوحة الفنية التي تحمل اسم "الأغنية الأخيرة"، أسماء مشهورة في دنيا الغناء بالعالم العربي، من بينهم المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، والمطربين الراحلين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، والمطربين السعوديين محمد عبده ورابح صقر وطلال مداح.

واعتبر مهاجمو نوال الكويتية أن إعجابها باللوحة هو تأييد منها على فكرتها.

عدت رسم لوحة العشاء الاخير، و سميتها الاغنية الاخيرة 🌟 pic.twitter.com/15TDgf3ta7 — سجق (@svjvh) June 14, 2020

وبعد تعرضها للهجوم، اعتذرت نوال الكويتية اليوم الثلاثاء لجمهورها عبر حسابها على موقع "تويتر" موضحة: "أنا شفت صورة وأعجبتني كونها تجمع الفنانين، ولما اكتشفت إنها تحمل رمزا دينيا على طول تراجعت لأني أكيد أحترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الفهم لأني إنسانة مسالمة وأحب الناس وأحب السلام".

انا شفت صوره واعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت انها تحمل رمز ديني علي طول تراجعت لاني اكيد احترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الغهم لاني انسانه مسالمه واحب الناس واحب السلام #نعيش_في_السلام — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 16, 2020

​من ناحية أخرى، هنأت نوال الكويتية الفنانة السورية، أصالة نصري، بطرح أحدث أغانيها "جيتني مكسور"، وهي باللهجة الخليجية، وطرحتها السبت عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

مبروك ياأصوله يالغالية علي العمل الرائع ولهنا علي هالصوت 💙💙💙ومبروك لكل فريق العمل 🌺🌺 https://t.co/oGUnUX1eww — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) June 14, 2020

وغردت نوال لأصالة: "مبروك يا أصولة يالغالية على العمل الرائع، ولهنا على ها الصوت، ومبروك لكل فريق العمل".