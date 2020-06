وسيلة تواصل اجتماعي في طريقها للتفوق على "تويتر" كمصدر للأخبار

🌎 Digital News Report 2020 out today!



📊40 markets, 6 continents, 80,000+ interviews.

👩‍🏫 Independent, evidence-based analysis from @nicnewman @dragz @annisch @simgandi, @rasmus_kleis & our partners.



📱Full report here https://t.co/ugeXo72AB7

🧶Key findings in thread #dnr20 pic.twitter.com/OCKzNaoKyQ