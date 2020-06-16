إطلاق اسم ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ على عناكب جديدة

قرر عالم ألماني تكريم ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، بإطلاق اسمها على سلالة جديدة من العناكب التي تم اكتشافها حديثا في مدغشقر.

وأطلق العالم، بيتر جاجر، اسم "تونبرغا جين. نوف" على العناكب الصيادة، تكريما لالتزام غريتا تونبرغ بمعالجة تغير المناخ، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضح جاجر في دراسة مطبوعة في المجلة العلمية "زوتاكسا" أن الجنس الجديد من العناكب يختلف عن العناكب الصيادة الأخرى في ترتيب عيونهم ووجود أنماط منقطة فريدة على ظهورهم.

Thunberga gen. nov. is a new genus of huntsman spiders from Madagascar, described by German arachnologist Peter Jager, and named after the wunderkind in honour of her commitment to tackling climate change. https://t.co/kDHUJ4narI — YEE 🇪🇷ኤርትራ YEE 🇺🇸ሃገረይ (@estimariam1) June 13, 2020

ويأمل جاجر الذي اكتشف العديد من العناكب الجديدة في مهنة تمتد على مدى 20 عاما، أن يسهم في تسمية العناكب على اسم غريتا تونبرغ في لفت انتباه العالم إلى قضية فقدان التنوع البيولوجي في مدغشقر.

وتابع موضحا: "تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على جميع مناطق الطبيعة، بما في ذلك التنوع المستوطن وحياة العناكب في مدغشقر".

وعلى عكس معظم العناكب، فإن عناكب "تونبرغا جين. نوف" لا تقوم بتدوير الشبكات وتبحث عن الطعام بدلا من ذلك.

وحازت غريتا تونبرغ على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية عام 2019.