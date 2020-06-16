5 مشروبات فعالة لعلاج ضيق التنفس

يعاني بعض الأشخاص من حالة مرضية تدعى ضيق التنفس، حيث يفقد صاحبها القدرة على التنفس بشكل طبيعي والشعور بعدم كفاية الأكسجين، ويقدم موقع طبي قائمة مشروبات تخلص من هذه الحالة.

وغالبا يسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة وزيادة الوزن وضيق المجرى التنفسي، والانفعال والتوتر ومشاكل الرئتين والجهاز التنفسي هذه الحالة.

ومن العلامات الرئيسية لضيق التنفس، تسارع ضربات القلب والتعرق بشكل متزايد والإصابة بصداع حاد والإحساس بالدوخة وحتى الشعور بالاختناق.

وشارك الموقعان "Medical news today" و"Health line"، بقائمة مشروبات عشبية تساعد في علاج هذه الحالة.

1. الزنجبيل

ويعالج الزنجبيل احتقان الصدر والأنف الذي يعتبر المسبب الأساسي لفقدان القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

وتعمل مكونات الزنجبيل على تثبيط الإفرازات المخاطية، ما يسمح التنفس بسهولة.

2. الشمر

ويساعد الشمر على التخلص من البلغم المتواجد داخل القصبات والشعب الهوائية ويمكن تناوله بعد نقعه في الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم إضافة العسل إليه.

3. الزعتر

ويحتوي الزعتر على مادة الثيمول التي يتم استخدامها كمضاد حيوي طبيعي، وهو يخلص من الإفرازات المخاطية ويهدئ السعال.

4. الجنكة

تستخدم الجنكة لمعالجة الربو ومشكلات القصبات الهوائية لقدرتها على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تحفيز تدفق الدم، وتوضع النبتة في الماء المغلي لمدة 10 دقائق قبل تناول المشروب.

5. أوراق الجوافة

وتتكون أوراق الجوافة من عناصر ضرورية لمكافحة ضيق التنفس والسعال ويتم تحضير الشراب من خلال نقع الأوراق في الماء لفترة، ثم غليها، وتناولها.