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    خيط أسنان

    بينها "الفم المفتوح"… 8 عادات خاطئة تهدد اللثة والأسنان

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    يعاني الكثير من الناس من مشاكل الأسنان، سواء كان ذلك يتعلق بقلة تنظيفها وما يترتب على ذلك من أضرار صحية، أو بوصولها إلى مرحلة التسوس وما يتبعها من آلام.

    أورد موقع "بيست لايف أون لاين" الأمريكي، 8 أشياء، قال إن الكثير من الناس يفعلونها، مشيرا إلى أنها تسبب مشاكل صحية تضر أسنانهم.

    فرشاة الأسنان
    © Photo / Pixabay//jennyfriedrichs
    8 أطعمة تمنع تسوس الأسنان
    ولفت الموقع إلى أن نحو 3.9 مليار شخص حول العالم يعانون من مشاكل صحية بسبب عدم العناية بأسنانهم، بينما تشير بعض الإحصائيات إلى أن نحو 31 في المئة من المراهقين لا ينظفون أسنانهم يوميا.

    1- قضم الأظافر

    تعد تلك العادة من الأشياء الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص عند الغضب، ويكون ضررها في أن دخول أي جزء من الأظافر في المسافات الصغيرة الفاصلة بين الأسنان سببا في تراكم بقايا الطعام في تلك المسافات وعدم إزالتها أثناء التنظيف، وهو ما يسبب العديد من المشاكل منها التسوس.

    2- تخليل الأسنان

    بينما يكون ذلك شيئا جيدا إذا كنت تقوم به بطريقة صحية، فإن تنفيذه بالطريقة الخاطئة يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل، أبرزها تآكل الأسنان.

    3- تناول الطعام قبل زيارة الطبي

    رغم أن الطبيب يمتلك كل الأدوات التي تمكنه من فحص أسنانك بصورة كاملة حتى إذا كانت قد تناولت طعامك للتو، إلا أن الأفضل أن تغسل أسنانك قبل زيارة الطبيب، لأن ذلك يساهم في تسريع عملية الفحص وجعلها أكثر سهولة.

    4- شرب الماء المكربن

    بينما يكون ذلك بديلا مناسبا للمشروبات السكرية، إلا أن أطباء الأسنان يحذرون من أضراره للأسنان عندما يتم تناوله بصورة منتظمة يوميا.

    فوائد عجيبة لمعجون الأسنان
    youtube/healththat
    فوائد عجيبة لمعجون الأسنان

    5- وضع الليمون على الماء

    رغم أن له فوائد، إلا أن وضع الليمون على الماء يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأسنان، لأنه يضر طبقة المينا الحامية للأسنان ويسرع من تآكلها.

    6- معجون الأسنان

    مادة الفلورايد مهمة لصحة الأسنان وإذا كنت تستخدم معجون أسنان لا يحتوي عليها، فستكون المفاجأة أنك تواجه مشاكل في أسنانك رغم تنظيفها المستمر.

    7- استخدام فرشاة أسنان خشنة

    سواء كانت الفرشاة خشنة أو كنت تستخدمها بقوة لتنظيف أسنانك، فإن النتيجة هي تعرض أسنانك لأضرار أبرزها مشاكل اللثة، ويزاد الأمر سوءا عندما تكون الفرشة خشنة ويتم استخدامها بقوة.

    8- فتح فمك أثناء النوم

    إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، فإن ذلك له أضرار كثيرة أبرزها جفاف لعاب الفم وتآكل الأسنان وتضرر اللثة.

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    الكلمات الدلالية:
    تسوس الأسنان, الأسنان, طب الأسنان, اللثة, رائحة الفم
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