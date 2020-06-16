لقطات مثيرة لمحاولة غواصين تحرير "قرش حوت" ضخم عالق في حبل... بالفيديو

صور غواصون في تايلاند لقطات مثيرة لمحاولتهم تحرير سمكة قرش حوت ضخمة عالقة في حبل‭ ‬من النايلون يلتف على ذيلها.

وحسب "رويترز"، فقد رصدت مجموعة من الغواصين السمكة الضخمة قبالة جزيرة كوه تاو في تايلاند يوم السبت، وحاولت دون جدوى استخدام سكين صغير في قطع الحبل الذي تسبب في جرح ذيل السمكة التي لم يُعرف كيف علقت في الحبل.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة نُشر على الإنترنت، في وقت متأخر أمس الاثنين، معلم غوص مخضرم يتبع القرش، الذي لا يؤذي البشر، ويحاول عبثا قطع الحبل قبل أن يسبح بعيدا.

وأسماك قرش الحوت أو القرش الحوتي من أكبر الأسماك في البحر، وعادة ما يبلغ طولها بين 5.5 متر وعشرة أمتار تقريبا وتزن نحو 20 طنا.

#Thai divers attempt to cut off rope from whale #shark's tail pic.twitter.com/c67bnnDiN6 — Press TV (@PressTV) June 16, 2020

وقال الغواص ساراكورن بوكابراكان، الذي سجل الفيديو، لـ"رويترز"، إن سمكة القرش الحوتي لن تنجو من الجرح ومن المؤسف أنه لم يكن بحوزتهم سكين أكبر عندما رصدوها.

وتبذل السلطات البحرية وغواصون جهودا لتحديد مكان سمكة القرش الحوت العالقة.