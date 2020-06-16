4 أشياء ربما تزيد الوزن أثناء "الدايت"

1- مشروبات التخسيس
تعد مشروبات التخسيس من أشهر طرق خسارة الوزن، ويطلق عليها "الديتوكس"، لكن الاعتماد عليها وإهمال تناول أطعمة أخرى، قد يسبب العديد من الأضرار نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم.
ويتم تحضير مشروبات "الديتوكس" عن طريق خلط الأعشاب الطبيعة أو الخضروات أو الفاكهة مع مكونات المياه بهدف تنشيط الوظائف الحيوية في الجسم وتوفير الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.
2- الصودا الدايت
تحتوي الصودا الدايت على نسب مرتفعة من المحليات الصناعية، ورغم أنها منخفضة السعرات حرارية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يتسبب في زيادة الوزن، لأنها تزيد الشعور بالجوع وبالتالي زيادة حاجة الجسم للطعام.
3- الكربوهيدرات
عندما يمتنع الشخص عن تناول الكربوهيدرات بشكل نهائي ربما تحدث نتائج عكسية، لأن الجسم يعتمد عليها في الحصول على الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، ومع الانقطاع عنها من المؤكد أنك ستشعر بالهبوط والتعب والحاجة إلى تناول المزيد من الأطعمة التي قد تساهم في زيادة الوزن.
4- المكملات الغذائية
في بعض الحالات يتم الاعتماد على تناول المكملات الغذائية باعتبارها مصدرا للفيتامينات والمعادن، التي يفقدها الجسم خلال الحمية الغذائية، لكن الخبراء يحذرون من الإفراط في تناولها لأنها تسبب أضرارا صحية بالغة على جسم الإنسان.
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