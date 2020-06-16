مصر… وفاة الإعلامية نهى العلمي

توفيت، اليوم الثلاثاء، الإعلامية المصرية نهى العلمي، مذيعة شبكة "صوت العرب" واقتصر العزاء على مراسم الجنازة، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، مشيرا إلى أن من أشهر برامج الإعلامية الراحلة "رحلة بلا سفر" و"العالم من خلالهم" و"أهل المغني"، الذي انفردت فيه بآخر لقاء للعندليب عبدالحليم حافظ ‏قبل وفاته.‏

ولفت الموقع إلى قول أمل مسعود، نائب رئيس الإذاعة المصرية، إن "الإعلامية نهى العلمى توفيت منذ قليل، ومن المقرر أن نعيد إذاعة ‏أشهر برامجها خلال الفترة المقبلة، إذ أن الراحلة من رواد إذاعة صوت العرب".‏