بعد إصابته بكورونا... الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

قال الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، إنه عندما أصيب بالسعال وارتفاع درجة الحرارة، قام بإجراء التحليل الخاص بكورونا، فتبين إصابته بالفيروس.

وأضاف خالد، خلال مداخلة تليفزيونية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن "أي شخص إصابته بسيطة بفيروس كورونا، عليه أن يعزل نفسه في المنزل، ويتناول برتوكول وزارة الصحة".

وأوضح أنه "يتناول الآن برتوكول وزارة الصحة، وحالته في تحسن".

وأشار إلى أن "أسرته بحالة جيدة بفضل الله، ولم يصابوا بكورونا، وهذا يرجع إلى إقامته الدائمة في المستشفى، وعدم مخالطته لأسرته".

وكشف أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، لافتا إلى أن هناك ثبات في حالتها الصحية. بحسب موقع "بوابة الفجر".

وأعلن في وقت سابق اليوم، مدير العنايات المركزة بمستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بمصر، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، محمد خالد، إصابته بفيروس كورونا.

وعالج محمد خالد الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها مستشفى أبو خليفة للعزل. وقضت الجداوي 19 يوما، داخل العزل الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فور انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر، وأظهرت آخر مسحة أجرتها الفنانة للكشف عن الفيروس، أنها لا تزال تعاني من الإصابة بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة إيجابية.