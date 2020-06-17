أب انتحاري يختار المحيط لإنهاء حياته وطفليه... فيديو

قام أب انتحاري بقيادة سيارته بسرعة عالية وطفليه في حضنه نحو المحيط الهادئ في مدينة سان دييغو الأمريكية.

وغرق الرجل قبالة منحدر مع ابنتيه التوأم البالغتين عامين فقط صباح يوم السبت الماضي بعد أن هدد زوجته بأنه سيفعل ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة محلية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره مراسل شبكة سي بي إس نيوز 8 آبي ألفورد على "فيسبوك"، كيف تغرق شاحنة بيك أب في الماء على عمق 10 أمتار تقريبا.

ويبين الفيديو أن هناك سيارة أخرى تتبع الشاحنة، لكن من غير الواضح إن كانت تلك سيارة شرطة أم لا.

وقال ضابط الشرطة، جوناثان ويسي، عند الوصول إلى الغارقين، "رأيت الأب وابنتيه في حضنه"، ولاحظ أن الأب حاول أن يطفو فوق الماء لكن بلا جدوى وكانت إحدى الطفلتين مستيقظة وتبكي والأخرى بلا وعي.

وأخرج ضابط الشرطة الغارقين من الماء ووضعهم على صخرة قريبة، وعانى الأب وإحدى ابنتيه من إصابات طفيفة. وتم نقل الابنة الأخرى إلى المستشفى في حالة حرجة ومن المتوقع أن تتعافى.