حيوانات برية تقطع طريقا عاما بطريقة مرعبة... فيديو

ويظهر الفيديو توقف عدد من السيارات فجأة بعدما قطعت طريقها مجموعة من الحيوانات البرية، التي بدأت تتدفق إلى الطريق بطريقة مرعبة.

Meanwhile in the Yellowstone National Park pic.twitter.com/FapWu0Fo86 — Ken Rutkowski (@kenradio) June 16, 2020

وقال كين روتكويسكي، صحفي أمريكي، إن هذا الفيديو تم التقاطه لقطيع حيوانات بمتنزه يلوستون الوطني.

ويقع منتزه يلوستون الوطني، على مساحة كبيرة تمتد بين ولايات أيداهو ومونتانا ووايومنغ، ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1872.